Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan sehe eine Ausschüttung von einem Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, teilte das im MDax gelistete Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Den endgültigen Beschluss zur Verwendung des Gewinns fällt die Hauptversammlung im Mai nächsten Jahres.
Fraport hatte die Dividendenzahlungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt. Weltweite Reisebeschränkungen hatten den Flugverkehr zeitweise fast komplett zum Erliegen gebracht.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.