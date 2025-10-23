Gera im März: Einsatzkräfte nach der Tat in einer Straßenbahn (Archivbild) (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Der Georgier soll die Tat auch deswegen begangen haben, da die Frau aus seiner Sicht nach einer Trennung kein Anrecht auf ein selbstbestimmte Leben habe. Bei der Tat im thüringischen Gera im März wurde die Frau lebensgefährlich verletzt.

Nach dem Vorfall wurde verstärkt diskutiert, wie sich Frauen besser vor Gewalt schützen lassen. Das Bundeskriminalamt hatte vergangenes Jahr erstmals ein Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten vorgestellt. 2023 wurden demnach 938 Mädchen und Frauen Opfer von versuchten und vollendeten Femiziden - 360 starben dabei.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.