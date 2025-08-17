Die niederländischen Spielerinnen beim Torjubel (hier zum1:0) (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Für die seit zehn Jahren bei Europameisterschaften unbesiegten Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen war es bereits der 13. Titelgewinn. Pien Dicke traf in Mönchengladbach bereits in der 2. Minute zum 1:0 für die Titelverteidigerinnen. Luna Fokke erhöhte noch in der ersten Halbzeit auf 2:0. Lisa Nolte gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2.

Schon der Einzug ins Endspiel galt für die neu zusammengesetzte Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopmann als Überraschung, der dem Team nach dem Halbfinalsieg-Sieg im Penalty-Shootout gegen die Belgierinnen gelungen war. Schopman hatte acht EM-Debütantinnen in die Mannschaft berufen.

Lob vom Sportdirektor

DHB-Sportdirektor Martin Schultze sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Mich freut es sehr, dass Janneke so startet, das gibt Rückendeckung. Und gibt ihr auch die nötige Sicherheit, den Weg so zu gehen. Solche positiven Ergebnisse helfen natürlich immens."

Das deutsche Team erlebte ein Turnier mit Höhen und Tiefen und musste von Beginn an mit einem reduzierten Kader auskommen, da sich Felicia Wiedermann schon früh verletzte und Sonja Zimmermann sich trotz einer Oberschenkelverletzung mit vielen Einsatzminuten durchbiss.

