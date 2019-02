Als erste Frau sprach am 19.02.1919 die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz vor der Weimarer Nationalversammlung. In Brandenburg dachten sich die Parlamentarier: Wir machen Ernst mit der Gleichberechtigung, erhöhen die Frauenquote und machen ein Paritégesetz nach französischem Vorbild.

Landtagswahl 2024: gleich viele Frauen und Männer

In Brandenburg müssen die Parteien bei Landtagswahlen ab 2024 nämlich gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufstellen. Ein solcher Eingriff in Kandidatenlisten sei ein Schritt zu mehr Gleichberechtigung stimmten viele Beobachter zu. Viele Staatsrechtler halten das allerdings für keinen klugen Weg. Es sieht nur auf den ersten Blick demokratieförderlich aus.

Mangelnde Beteiligung von Frauen

Der Bonner Staatsrechtler Christian Hillgruber sagte im Dlf, der Staat habe einen Förderauftrag zur Duchsetzung der Gleichberechtigung und Beseitigung der bestehenden Nachteile. Aber der Staat sei hier nicht in der Pflicht, für eine geschlechterparitätische Gleichheit in den Parlamenten zu sorgen. Das bestehende Problem liege in der mangelnden Beteiligung von Frauen in den Parteien und in mangelnder Nominierung für Spitzenämter.

Verstoß gegen das Repräsentationsprinzip

Das Geschlecht dürfe nicht das entscheidende Kriterium des Wahlbewerbers sein. Das verstieße sogar gegen das Repräsentationsprinzip des Artikel 38 Absatz 1, Satz 2 GG, wonach die Abgeordneten "Vertreter des ganzen Volkes" sind.