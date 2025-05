Gaza-Krieg

Die freigelassene Geisel Edan Alexander trifft nach der Freilassung auf Familienmitglieder. (AFP / -)

Dies berichtet der isralische Sender Kan unter Verweis auf erste Äußerungen Alexanders nach seiner Ankunft in Israel. Demnach war er zudem teilweise in einen Käfig gesperrt und lange mit Handschellen gefesselt. Der junge Soldat sei mit anderen Geiseln in einem Tunnel festgehalten worden und habe nur wenig zu essen bekommen.

Die Hamas hatte Alexander gestern freigelassen. Er traf auf einem Militärstützpunkt seine Familie und wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Tel Aviv geflogen. Er besitzt neben der israelischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Alexander war während des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel vor mehr als eineinhalb Jahren von einer Militärbasis verschleppt worden.

