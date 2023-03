Klimaschutz

Fridays for Future meldet mehr als 220.000 Menschen bei Protesten in Deutschland

Mehr als 220.000 Menschen haben nach Angaben von Fridays for Future deutschlandweit in über 250 Orten für mehr Klimaschutz demonstriert. Allein in München seien gut 32.000 Menschen auf die Straße gegangen, in Berlin etwa 18.000 Menschen und in Hamburg mehr als 12.000, sagte Sprecherin Rittmann.

03.03.2023