Der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki (Archivbild) (Dmitry Brushko / AP / dpa / Dmitry Brushko)

Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Bialiatski war einer der Protagonisten der Demokratiebewegung in Belarus Mitte der 1980er Jahre und hatte immer wieder den autoritären Machthaber Lukaschenko kritisiert. Bialiatski gründete die Menschenrechtsorganisation Wesna und erhielt 2020 bereits den Right Livelihood Award, auch bekannt als Alternativer Nobelpreis. Damals war er bei Protesten gegen Lukaschenko verhaftet worden und war ohne Prozess in Haft.

