Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado in Oslo (Jonas Been Henriksen / NTB Scanpix / Jonas Been Henriksen)

Die venezolanische Oppositionsführerin zeigte sich in der Nacht auf einem Balkon des Grand Hotel in der norwegischen Hauptstadt, wie im Fernsehen zu sehen war. Danach begrüßte sie auf der Straße ihre Anhänger. Medienberichten zufolge war sie von Venezuela zunächst per Boot auf die Karibikinsel Curaçao gebracht worden und dann mit einem Privatflugzeug über die USA nach Norwegen geflogen.

Machado war gestern nicht rechtzeitig zur Verleihung des Preises in Norwegen angekommen. Ihre Tochter nahm stellvertretend für sie an der Zeremonie teil.

Machado ist die wichtigste Vertreterin der venezolanischen Opposition. In Venezuela wird unter anderem wegen Vaterlandsverrats gegen sie ermittelt. Vor ihrer Reise nach Oslo lebte sie seit über einem Jahr weitgehend im Untergrund.

