Das wurde in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Gewürdigt werden mit dem Preis Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging sie an die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum, davor an den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie.

Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Herbst überreicht. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt den Preis seit 1950. Der Verein ist die Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen.

