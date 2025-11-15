Jüdisches Museum Berlin

Die 1949 in New York geborene Gutmann ist Tochter eines jüdischen Emigranten aus Franken. Von 2022 bis 2024 war sie US-Botschafterin in Deutschland. Zajfman wurde 1959 in Brüssel als Nachkomme von Holocaust-Überlebenden geboren und prägte als Präsident das Weizmann Institute of Science. Zudem initiierte er zahlreiche Kooperationen zwischen Israel und Deutschland.
Das Jüdische Museum Berlin zeichnet seit 2002 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft aus, die sich um die Förderung der Menschenwürde, der Völkerverständigung und der Integration von Minderheiten verdient gemacht haben.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.