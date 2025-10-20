Aserbaidschan-Affäre

Prozessauftakt gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Fischer (Foto vom 06.10.25) (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Angeklagt ist der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Fischer. Dabei geht es unter anderem um den Vorwurf der Bestechung von Mandatsträgern. Hintergrund des Falls ist ein Korruptionsskandal in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, in der Fischer früher Mitglied war. Aserbaidschan soll durch Bestechung von Abgeordneten die Beratungen und Beschlussfassung in dem Gremium in seinem Sinn über Jahre hinweg beeinflusst haben. In der Affäre war im Juli bereits der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Lintner wegen Bestechung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.