Nach Bericht über Proteste gegen ICE

Don Lemon; Aufnahme von Dezember 2025 (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Photo Image Press)

Sein Anwalt warf der Regierung einen beispiellosen Angriff auf die Pressefreiheit vor. Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Jeffries, sagte, US-Präsident Trump nutze die Strafverfolgungsbehörden als Waffe gegen missliebige Journalisten. Neben Lemon wurde eine weitere Journalistin verhaftet.

Justizministerin Bondi erklärte, Lemon sowie drei zuvor festgenommene Aktivisten hätten einen koordinierten Angriff auf eine Kirche im Bundesstaat Minnesota verübt. Die Aktivisten hatten Mitte Januar einen Gottesdienst in einer Kirche gestört, weil sie dort den stellvertretenden Leiter des örtlichen ICE‑ Büros vermuteten. Lemon hatte über die Protestaktion berichtet und den Pastor der betroffenen Kirche interviewt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.