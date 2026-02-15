Ukraine
Früherer Energieminister Haluschtschenko wegen Korruptionsverdacht festgenommen

In der Ukraine ist der wegen Korruptionsverdacht entlassene frühere Energieminister Haluschtschenko festgenommen worden.

    Haluschtschenko mit weißem Bart und dunklem Jackett sitzt an einem Tisch. Links davon eine deutsche und eine ukrainische Fahne.
    Auf der Flucht gefasst: Ex-Handelsminister Herman Haluschtschenko (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    Er sei beim Versuch ergriffen worden, das Land zu verlassen, gaben die für Korruptionsbekämpfung zuständigen staatlichen Behörden SAP und Nabu in Sozialen Medien bekannt. Die Ermittlungen wegen Bestechlichkeit dauerten an, hieß es.
    Haluschtschenko war im November entlassen worden. Er und weitere ehemalige Beamte im direkten Umfeld von Präsident Selenskyj werden verdächtigt, sich mit Summen bereichtert zu haben, die eigentlich für Schutzbauten um Energieanlagen gegen feindliche Luftangriffe bestimmt waren. 
    Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.