Auf der Flucht gefasst: Ex-Handelsminister Herman Haluschtschenko (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Er sei beim Versuch ergriffen worden, das Land zu verlassen, gaben die für Korruptionsbekämpfung zuständigen staatlichen Behörden SAP und Nabu in Sozialen Medien bekannt. Die Ermittlungen wegen Bestechlichkeit dauerten an, hieß es.

Haluschtschenko war im November entlassen worden. Er und weitere ehemalige Beamte im direkten Umfeld von Präsident Selenskyj werden verdächtigt, sich mit Summen bereichtert zu haben, die eigentlich für Schutzbauten um Energieanlagen gegen feindliche Luftangriffe bestimmt waren.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.