Die Entscheidung zur Anklage traf demnach eine Geschworenenjury auf Bundesebene. In einer ersten Reaktion erklärte Comey, er sei unschuldig und habe großes Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem. Der frühere FBI-Direktor hatte in der ersten Amtszeit von Präsident Trump zu russischer Einflussnahme auf die Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und dem republikanischen Wahlkampfteam untersucht.
Erst kürzlich hatte Trump Justizministerin Bondi öffentlich dazu aufgefordert, juristisch gegen seine politischen Gegner vorzugehen.
