Vorgehen gegen Trump-Kritiker

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien, darunter der Fernsehsender CNN und die Nachrichtenagentur Associated Press. Demnach hat eine Grand Jury der Bundesjustiz die Anklage gegen Bolton erhoben. Dem Trump-Kritiker wird die Weitergabe und das Einbehalten von Informationen zur Verteidigung der Nation vorgeworfen. Ein Anwalt Boltons wies die Vorwürfe zurück. Im August hatte die Bundespolizei FBI Boltons Privathaus im Bundesstaat Maryland durchsucht.

Bolton war während der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump ein Jahr lang nationaler Sicherheitsberater, ehe er vorzeitig entlassen wurde. Das Justizministerium geht zurzeit gegen mehrere Widersacher vor. Zuletzt waren der frühere FBI-Direktor Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin James angeklagt worden.

