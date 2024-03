Die Crocus City Hall in der Vorstadt von Moskau nach dem Anschlag vom 22. März 2024. (Imago / Itar-Tass / Russian Investigative Committee)

Beweise für seine Behauptungen legte Bortnikow nicht vor. Die Ukraine weist die russischen Vorwürfe zurück. Zu dem Angriff hatte sich der afghanische Ableger der IS-Terrormiliz bekannt. Westliche Sicherheitsbehörden und Experten halten das auch für glaubwürdig. Trotzdem behaupten russische Vertreter seit Tagen und ohne Vorlage von Beweisen, die Ukraine könnte verwickelt sein. Kiew weist das strikt zurück.

Kremlchef Wladimir Putin trat etwas zurückhaltender auf. Er zähle darauf, dass die russische Generalstaatsanwaltschaft alles dafür tun werde, "dass die Verbrecher eine gerechte Strafe erhalten, so wie es das russische Gesetz vorschreibt". Am Montag hatte Putin bestätigt, dass der Angriff auf die Crocus City Hall von islamistischen Terroristen ausgeführt wurde. Zugleich machte er wie schon am Wochenende deutlich, dass er eine ukrainische Spur sieht.

Der belarussische Präsident Lukaschenko widersprach indirekt der russischen Darstellung, wonach die Angreifer nach der Tat versuchten, in die Ukraine zu flüchten. Lukaschenko erklärte in Minsk, die Attentäter hatten zunächst vergeblich versucht, in sein Land zu gelangen. Erst dann seien sie in Richtung der russisch-ukrainischen Grenze weitergefahren.

In Moskau kam inzwischen ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax handelt es sich um einen in Kirgisien geborenen Russen. Ihm wird vorgeworfen, den Terroristen vor der Tat eine Wohnung zur Verfügung gestellt zu haben. Der Mann ist der achte festgenommene Verdächtige. Bei dem Terrorangriff am Freitag waren 139 Menschen getötet und rund 150 verletzt worden.

