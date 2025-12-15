Australien

Der Ministerpräsident des Bundesstaates New South Wales, Minns, sagte am Abend, dank des Muts des Mannes seien viele Menschen heute noch am Leben. Er sei ein echter Held. Ähnlich äußerte sich Australiens Premierminister Albanese. Bei dem Zivilisten soll es sich Medienberichten zufolge, um einen 43-jährigen Obsthändler mit syrischen Wurzeln handeln.
Videoaufnahmen, die um die Welt gingen, zeigen, wie ein Mann sich von hinten an den Angreifer heranschleicht, ihm die Schusswaffe entreißt und ihn in die Flucht treibt. Bei dem Gerangel soll der Obsthändler Schusswunden erlitten haben.
Der antisemitische Anschlag sorgte weltweit für Entsetzen
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.