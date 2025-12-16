Australien

Der Ministerpräsident des Bundesstaates New South Wales, Minns, sagte am Abend, dank des Muts des Mannes seien viele Menschen heute noch am Leben. Er sei ein echter Held. Ähnlich äußerte sich Australiens Premierminister Albanese. Bei dem Zivilisten soll es sich Medienberichten zufolge um einen 43-jährigen Obsthändler mit syrischen Wurzeln namens Ahmad al-Ahmad handeln.
Videoaufnahmen, die um die Welt gingen, zeigen, wie sich ein Mann von hinten an den Angreifer heranschleicht, ihm die Schusswaffe entreißt und ihn in die Flucht treibt. Bei dem Gerangel soll der Obsthändler Schusswunden erlitten haben.
Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.