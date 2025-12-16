Australien
Führende Politiker würdigen "Held vom Bondi-Beach" - Obsthändler entwaffnete Attentäter des Chanukka-Massakers

Führende Politiker Australiens haben den Einsatz eines Zivilisten gewürdigt, der einen der Angreifer des antisemitischen Chanukka-Attentats von Sydney entwaffnet hat.

    Der australische Premierminister Anthony Albanese spricht im Parlamentsgebäude in Canberra während einer Pressekonferenz nach dem Anschlag von Bondi Beach.
    Der australische Premierminister Anthony Albanese. (AAP / dpa / Lukas Coch)
    Der Ministerpräsident des Bundesstaates New South Wales, Minns, sagte am Abend, dank des Muts des Mannes seien viele Menschen heute noch am Leben. Er sei ein echter Held. Ähnlich äußerte sich Australiens Premierminister Albanese. Bei dem Zivilisten soll es sich Medienberichten zufolge um einen 43-jährigen Obsthändler mit syrischen Wurzeln namens Ahmad al-Ahmad handeln.
    Videoaufnahmen, die um die Welt gingen, zeigen, wie sich ein Mann von hinten an den Angreifer heranschleicht, ihm die Schusswaffe entreißt und ihn in die Flucht treibt. Bei dem Gerangel soll der Obsthändler Schusswunden erlitten haben.
