Korruptionsvorwürfe

Nach Angaben der Polizei werden ihnen Bestechung, Betrug, Untreue, Geldwäsche und Steuerdelikte zur Last gelegt. Israelischen Medienberichten zufolge wurde unter anderem der Gewerkschaftsvorsitzende Bar-David festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. "Histadrud" erklärte, man sei von der Unschuld seiner Mitarbeiter überzeugt und arbeite mit den Behörden zusammen.

"Histadrut" ist mit mehr als 800.000 Mitgliedern die größte Gewerkschaft Israels und hat großen politischen Einfluss im Land. Ihr Chef Bar David ist erklärter Gegner der Regierung Netanjahu.

