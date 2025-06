Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Leichen der Männer seien in einem Krankenhaus in der syrischen Hauptstadt Damaskus entdeckt worden, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach sollen die Männer "standrechtlich erschossen" worden sein.

Nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers al-Assad, der der Minderheit der Alawiten angehört, bemüht sich die neue syrische Führung nach eigenen Angaben, die Minderheiten im Land zu schützen. Immer wieder kommt es in dem zerrissenen Land jedoch zu gewaltsamen Konfrontationen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.