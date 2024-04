Es erinnert an den biblisch überlieferten Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Das Fest dauert acht Tage, wobei nur der erste und letzte Tag als volle Feiertage gelten. Pessach hat im Judentum besondere Bedeutung auch als Familienfest. Herausgehoben ist vor allem der erste Abend: der Sederabend. Er wird häufig mit symbolischen Speisen begangen.

In den jüdischen Gemeinden in Deutschland sind die Feierlichkeiten teils von Sorgen vor antisemitischen Angriffen überschattet. Man verfalle nicht in Panik, sei aber nachdenklich und ängstlich , sagte der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Schramm, dem MDR. Schließlich habe es schon Angriffe gegeben und es werde sie weiterhin geben.