Deutschland - Luxemburg: Jubel bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 2:0 durch Joshua Kimmich

Zur 2:0-Halbzeitführung trafen David Raum mit einem Freistoß und Kapitän Joshua Kimmich per Handelfmeter. Der Luxemburger Dirk Carlson sah für sein Handspiel die Rote Karte. Sergy Gnabry und Kimmich erhöhten kurz nach der Pause.

Die DFB-Auswahl ist nach dem 2:0-Sieg von Nordirland gegen die Slowakei Gruppenerster. Deutschland, Nordirland und die Slowakei haben jeweils sechs Punkte.

Nächster deutscher Gegner ist am Montag in Belfast Nordirland. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich die direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.

