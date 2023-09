Treffen in Indien

G20 offenbar vor Aufnahme der Afrikanischen Union

Die wichtigen Industrie- und Schwellenländer kommen am Wochenende beim G20-Gipfel in Indien zusammen, um über Fragen der Weltwirtschaft und der globalen Sicherheit zu beraten. Geplant sind Gespräche über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch Fragen des Klimaschutzes stehen auf der Tagesordnung. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel ist zudem geplant, die Afrikanische Union in die G20-Gruppe aufzunehmen.

