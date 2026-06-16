Gipfeltreffen

Im französischen Evian beginnt das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. (AP Photo / Christophe Ena / Christophe Ena)

Im Zentrum der Beratungen stehen die stockenden Friedensbemühungen für die Ukraine. An den Gesprächen soll auch Präsident Selenskyj teilnehmen. Dabei sieht sich US-Präsident Trump unter anderem mit europäischen Forderungen konfrontiert, stärker in die Verhandlungen mit Moskau einbezogen zu werden. Bislang hatte sich Washington als maßgeblicher Vermittler in dem Krieg positioniert. Später steht die Lage im Nahen und Mittleren Osten auf der Tagesordnung. Zu dieser Runde erwartet werden auch die Präsidenten Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate sowie der Emir von Katar.

G7-Mitglieder sind neben Deutschland und dem diesjährigen Gastgeber Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.