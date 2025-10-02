Es würden Handelsmaßnahmen und andere Beschränkungen für Länder und Unternehmen erwogen, die zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen Moskaus beitrügen, hieß es nach einer Videokonferenz der Ressortchefs. Die Vereinigten Staaten hatten im vergangenen Monat ihre Bereitschaft signalisiert, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten, wenn die Europäische Union ähnliche Schritte unternimmt. Neben den USA gehören die Industrienationen Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien und Japan zur G7-Gruppe.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.