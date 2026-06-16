Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beenden ihr Gipfeltreffen in Evian. (picture alliance/AP Photo/Christophe Ena)

Dem Vernehmen nach soll über Wege hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum diskutiert werden. Bundeskanzler Merz hatte vor dem Hintergrund der Einigung auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs gesagt, die geopolitische Lage bleibe ein Stresstest für die Weltwirtschaft. Deswegen wolle man auch über eine Wachstumsagenda sprechen. Gebraucht würden verlässliche Handelsbeziehungen und ein fairer globaler Wettbewerb.

Möglicherweise wird es in Evian zu einem erneuten Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj kommen. Bereits gestern hatte es eine Unterredung der beiden Politiker gegeben. Selenskyj hatte erklärt, für die Ukraine sei die Stärkung der Flugabwehr das wichtigste Ziel. Zudem seien diplomatische Anstrengungen nötig, damit Russland seinen Krieg beende.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.