Zentralafrika
Gabun hält zwei Jahre nach Putsch Parlaments- und Kommunalwahlen ab

In Gabun werden heute nach dem Staatsstreich vor zwei Jahren Parlamentswahlen abgehalten.

    Zu sehen ist Gabuns Interimspräsident Oligui Nguema in roter Uniform, der während einer Parade salutiert.
    Nach dem Putsch war General Oligui Nguema zum Interimspräsident von Gabun vereidigt worden. (AFP / -)
    Eine zweite Wahlrunde ist für Mitte Oktober geplant. Um die 145 Parlamentssitze in dem zentralafrikanischen Land am Äquator bewerben sich Hunderte Kandidatinnen und Kandidaten. Zugleich finden Kommunalwahlen statt. Hier kandidieren Tausende für die Mandate. Die Übergangsregierung hatte nach dem Staatsstreich Schritte zurück zur Zivilherrschaft versprochen. Im April war der Putschist Brice Oligui Nguema, der die Herrschaft von Ali Bongo beendet hatte, zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt worden.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.