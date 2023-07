Der Österreicher Felix Gall gewinnt die 17. Etappe der Tour-de-France. (AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Die letzte Alpenetappe führte mit mehr als 5.000 Höhenmetern nach Courchevel. Nach der Machtdemonstration im Einzelzeitfahren nach Combloux am Mittwoch baute Vingegaard seinen Vorsprung aus und sorgte auf der 165,7 km langen 17. Etappe nach Courchevel für klare Verhältnisse. Vier Etappen vor Schluss liegt der Kapitän des Teams Jumbo-Visma 7:35 Minuten vor Pogacar (UAE Emirates).

Pogacars erwartete Gegenoffensive blieb aus. Der zweimalige Tour-Champion verlor am Schlussanstieg Col de la Loze frühzeitig den Anschluss und muss seinen Traum vom dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2021 begraben. "Ich bin tot. Ich bin völlig am Ende", sagte Pogacar in der Schlussphase via Funk.

Die letzte potenzielle Hürde für Vingegaard wird die Bergetappe in den Vogesen am Samstag. Verschiebungen an der Spitze des Klassements sind bei der Kletterpassage nach Le Markstein aber nicht zu erwarten. Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Paris auf den Champs Elysees.

