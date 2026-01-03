Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Ein Sturmtief mit Kern bei Gotland sorgt mit polarer Meeresluft für unbeständiges und windiges Winterwetter in Deutschland.

Die Vorhersage:

Südlich der Donau meist heiter und trocken, einige Aufheiterungen auch an der Ostseeküste. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern und kurzen Graupelgewittern, in Teilen Norddeutschlands vorübergehend kräftiger Schneefall möglich. Höchstwerte -4 bis +3 Grad. Morgen ganz im Süden viel Sonne. Sonst wolkig bis stark bewölkt und nördlich des Mains gebietsweise Schneeschauer. Im Norden auch kurze Graupelgewitter. -5 bis +3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden stark bewölkt und gebietsweise Schneeschauer. Sonst teils wolkig, teils heiter, im Süden abseits oft sonnig und trocken. -5 bis +2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.