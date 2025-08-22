Gasspeicher im niedersächsischen Rehden (picture alliance / Ulrich Baumgarten)

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Anfrage der Grünen hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der Füllstand liege bei 65 Prozent. 2023 und 2024 hatte er im August jeweils bei über 90 Prozent gelegen. Der energiepolitsche Sprecher der Grünen, Kellner, spricht von einem Warnsignal. Das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur halten dagegen eine sichere Gasversorgung im kommenden Winter für gewährleistet. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, anders als in den Vorjahren stünden derzeit vier schwimmende Flüssiggasterminals zur Verfügung.

