Telefonat der Politiker
Gaza-Friedensplan: Al-Sisi lädt Merz nach Ägypten ein

Ägyptens Präsident al-Sisi hat Bundeskanzler Merz zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen.

    Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi steht neben der ägyptischen Flagge und schaut links aus dem Bild heraus. Er trägt einen blauen Anzug und hat die Hände vor dem Bauch gefalltet.
    Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi (Imago / Abacapress / AlterPhotos)
    Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplans für das Palästinensergebiet. Der deutsche Regierungssprecher Kornelius teilte mit, Merz habe al-Sisi für Ägyptens Vermittlung gedankt. Deutschland werde sich gemeinsam mit Ägypten für die Befreiung der Geiseln, einen stabilen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau Gazas engagieren.
    Ärzte ohne Grenzen forderte nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg eine deutliche Ausweitung der humanitären Hilfe. Die Hilfsorganisation betonte, die erschöpften und hungernden Menschen in Gaza müssten in den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser überleben und seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert.

