Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Kaltfront eines Skandinavientiefs greift auf den Norden über. Im Süden bliebt noch die heiße, subtropische Luftmasse wirksam.

Die Vorhersage:

Im Norden wechselnd, teils auch dichter bewölkt mit Schauern, im Tagesverlauf nach Osten abziehend. Vom Südwesten bis in den Osten Bildung von Quellwolken mit Schauern und vereinzelten, teils kräftigen Gewittern. Höchstwerte im Norden 19 bis 25, sonst 25 bis 36 Grad. Morgen im Norden und Teilen des Ostens sowie an den Alpen bewölkt mit einzelnen Schauern an der See und an den Alpen. Im Rest des Landes sonnig. Temperaturen 18 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Nordosten heiter, sonst meist sonnig. 20 bis 35 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.