Die Vorhersage:
Stark bewölkt, gebietsweise Nieselregen. Im Süden im Tagesverlauf zunehmend heiter. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. Morgen verbreitet ganztags bedeckt, im Norden und Osten etwas Sprühregen. Im Südwesten und Richtung Alpen nach Nebelauflösung Auflockerungen. Temperaturen 14 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt oder trüb. Im Norden und Osten Regen. Im Süden nach Nebelauflösung etwas Sonne. 13 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.