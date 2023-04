Wässriger Schnee auf einer Blüte. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Von Hamburg bis an die Alpen stark bewölkt, im Osten später Auflockerungen, nur im äußersten Norden trocken und zeitweise sonnig. Gebietsweise Regen, im höheren Bergland auch Schnee. Meist kühl mit 6 bis 13 Grad. Am morgigen Freitag in der Nordosthälfte länger sonnig und trocken. In der Südwesthälfte anfangs etwas Regen, später auch sonnige Abschnitte. Temperaturen deutlich wärmer mit 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Westhälfte bewölkt, aufkommende Regenschauer und vereinzelt Gewitter. In der Osthälfte heiter bis wolkig und trocken. 17 bis 23 Grad, an den Küsten kühler.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.