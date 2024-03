Bevölkerung

In Deutschland werden weniger Babys geboren (Archivbild). (imago / Westend61)

Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und der Universität Stockholm hervor. Danach wurden rein rechnerisch 1,36 Kinder pro Frau geboren. Im Jahr 2021 waren es noch 1,57 Kinder.

Nach Einschätzung der Wissenschaftler könnte der deutliche Rückgang mit verschiedenen Krisen zusammenhängen. Sie führen unter anderem die Corona-Pandemie an, in der Frauen angesichts der Impfstoff-Thematik eine Schwangerschaft aufgeschoben hätten. Aber auch der Krieg in der Ukraine, die gestiegene Inflation oder der Klimawandel hätten die Menschen verunsichert. Die Forscher betonten, in einer solchen Zeit multipler Krisen setzten viele ihren Kinderwunsch nicht um.

