Charles und seine Frau Camilla fuhren bei dem als "Trooping the Colour" bekannten Spektakel die Prachtstraße The Mall in einer Kutsche entlang. An der prunkvollen Zeremonie nahmen auch hunderte Gardesoldaten teil. Zum Abschluss verfolgte die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Kunstflug der Royal Air Force.
Der Geburtstag britischer Monarchen wird – unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag – traditionell im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter zu erwarten ist. König Charles wird im November 78 Jahre alt.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.