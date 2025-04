Helgoland aus der Luft (Marcus Brandt / picture-alliance/dpa)

Das Gemeindemuseum zeigt Arbeiten des einheimischen Malers Ben Kamilis, die die Geschichte Helgolands dokumentieren. Morgen findet ein Gottesdienst sowie eine Kranzniederlegung statt. Am 18. und 19. April 1945 bombardierten rund 1.000 britische Militärflugzeuge Helgoland. Es gab viele Tote und Verletzte. Mehr als 2.000 Menschen überlebten in der in den Fels gebauten zivilen Bunkeranlage. Sie mussten die Insel jedoch verlassen, da die Briten Helgoland fortan als Bombenübungsziel nutzten. Als die Insel am 1. März 1952 wieder freigegeben wurde, war sie nur noch eine Ruinenlandschaft.

