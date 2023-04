In Israel gedenken die Menschen landesweit der Opfer des Nationalsozialismus. (AP / Mashmoud Illean)

Landesweit heulten am Vormittag die Sirenen. Das öffentliche Leben stand minutenlang still. Menschen verharrten in Gedenken. Ministerpräsident Netanjahu und Präsident Herzog legten in der Gedenkstätte Yad Vashem Kränze nieder.

Der Tag Jom Ha-Schoah wird in Israel seit 1951 begangen. In diesem Jahr wird besonders an den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto erinnert, der am 19. April 1943 begann. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch rund 147.000 Holocaust-Überlebende.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.