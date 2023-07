Flutkatastrophe Ahrtal

Gedenkfeier für die Opfer und Betroffenen

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist an die Opfer und Betroffenen erinnert worden. Bei der zentralen Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler rief der Bürgermeister der Stadt, Orthen, zu einer Gedenkminute für die Verstorbenen auf. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hatte extremer Starkregen zu katastrophalen Hochwassern in der Region geführt.

15.07.2023