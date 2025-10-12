Nach Luftangriff auf Kabul
Gefechte an afghanisch-pakistanischer Grenze

Zwischen den Nachbarstaaten Afghanistan und Pakistan ist es zu Gefechten an der Grenze gekommen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Das Verteidigungsministerium der in Afghanistan herrschenden Taliban teilte mit, man habe pakistanische Grenzsoldaten angegriffen. Das sei eine Reaktion auf einen Luftangriff Pakistans auf Kabul. Pakistan erklärte wiederum, man habe mit aller Härte auf den Beschuss an der Grenze reagiert. Offizielle Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht.
    Die Gefechte sind Ausdruck wachsender Spannungen zwischen den beiden Ländern. Islamabad wirft Kabul vor, pakistanischen Taliban Schutz zu gewähren. Die Machthaber in Afghanistan weisen das zurück.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.