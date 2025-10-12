Nach Luftangriff auf Kabul

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das Verteidigungsministerium der in Afghanistan herrschenden Taliban teilte mit, man habe pakistanische Grenzsoldaten angegriffen. Das sei eine Reaktion auf einen Luftangriff Pakistans auf Kabul. Pakistan erklärte wiederum, man habe mit aller Härte auf den Beschuss an der Grenze reagiert. Offizielle Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht.

Die Gefechte sind Ausdruck wachsender Spannungen zwischen den beiden Ländern. Islamabad wirft Kabul vor, pakistanischen Taliban Schutz zu gewähren. Die Machthaber in Afghanistan weisen das zurück.

