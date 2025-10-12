Eskalation

Aus Pakistan hieß es, die Sicherheitskräfte hätten auf einen unprovozierten Beschuss aus Afghanistan reagiert. Es habe Kämpfe an mehreren Stellen entlang der Grenze gegeben. Die in Afghanistan herrschenden Taliban teilten hingegen mit, man habe auf wiederholte Angriffe auf die eigene Souveränität durch das pakistanische Militär reagiert. Die Atatcken auf pakistanische Grenzsoldaten seien mittlerweile aber eingestellt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind die jüngsten Gefechte Ausdruck wachsender Spannungen zwischen Islamabad und Kabul.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.