Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus, mittlerweile sind Betriebe in zehn Bundesländern betroffen. (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Seit Anfang September wurden 48 Ausbrüche registriert, wie das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald mitteilte. Mehr als 525.000 Tiere seien getötet worden. Am häufigsten betroffen waren Betriebe in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In zahlreichen Landkreisen in Deutschland gilt inzwischen eine Stallpflicht für Geflügel, um den Kontakt zwischen Haus- und Wildvögeln zu verhindern.

Die Vogelgrippe hat vor allem unter Kranichen ein Massensterben ausgelöst. Allein in Brandenburg gab es mehrere tausend tote Tiere.

