Russland hat die ukrainische Großstadt Charkiw bereits mehrfach angegriffen (Archivfoto vom November 2025). (Andrii Marienko/AP/dpa)

Das teilte der staatliche Rettungsdienst mit. Unterdessen stieg die Zahl der Toten nach einem Raketenangriff auf die Stadt Charkiw am Freitag auf vier, wie der örtliche Verwaltungschef erklärte. Mehr als 30 Menschen waren dabei verletzt worden. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Belgorod kamen nach jüngsten Behördenangaben zwei Menschen ums Leben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte unter Verweis auf die jüngsten russischen Angriffe weitere Verteidigungshilfen sowie Sicherheitsgarantien der USA und der europäischen Staaten.

Übermorgen trifft sich in Paris die sogenannte "Koalition der Willigen", um über das Thema zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.