Geigerin Tianwa Yang: "Schumanns Dichterliebe ist meine große Liebe"

Mit 13 Jahren nahm sie in China als weltweit jüngste Interpretin die berüchtigten Capricen von Niccolò Paganini auf. Heute unterrichtet Tianwa Yang als Professorin Geige in Würzburg. Warum das Leben in Deutschland ihrer Musik guttut, erzählt sie im Dlf.

Eine Frau im grünen Jumpsuit sitzt auf einem großen Stein, in den Händen eine Geige. Sie hat schwarzes Haar, lächelt verschmitzt.
2023 ist ihre neueste Einspielung mit Violinsonaten von George Antheil erschienen: Tianwa Yang. (Andrej Grilc)

Musik-Laufplan

Am leuchtenden Sommermorgen (12)
aus: Dichterliebe, op. 48 (Liederzyklus für Singstimme und Klavier)
Länge: 02:37
Interpretation: Fritz Wunderlich (Tenor), Hubert Giesen (Klavier)
Komposition: Robert Schumann
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4775305
Violin Sonata no. 2
Länge: 08:51
Interpretation: Tianwa Yang (Violine), Nicholas Rimmer (Klavier, Perkussion)
Komposition: George Antheil
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.559937
1. Satz: Grave
aus: Sonate für Violine solo Nr. 2 a-Moll, BWV 1003
Länge: 04:01
Interpretation: Anner Bylsma (Violoncello piccolo)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: Sony Classical
2. Satz: Malinconia. Poco lento
aus: Sonate für Violine solo a-Moll, op. 27 Nr. 2 (à Jacques Thibaud)
Länge: 03:13
Interpretation: Tianwa Yang (Violine)
Komposition: Eugène Ysaÿe
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.572995
2. Satz: Adagio
aus: Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli C-Dur, D 956 (op. posth. 163)
Länge: 13:12
Interpretation: Isaac Stern (Violine), Alexander Schneider (Violine), Milton Katims (Viola), Paul Tortelier (Violoncello), Pablo Casals (Violoncello)
Komposition: Franz Schubert
Label: CBS
Best.-Nr: 61 043
Lullabye
Länge: 03:57
Interpretation: The King's Singers
Komposition: Billy Joel
Deutschlandradio-Mitschnitt vom 20.06.2004 aus der Marienkirche in Bergen/Rügen
50 ways to leave your lover
Länge: 03:35
Interpretation: Paul Simon
Komposition: Paul Simon
Label: Warner Bros. Records
Best.-Nr: 925591-2
Plattentitel: Still crazy after all these year
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