Geigerin Tianwa Yang: "Schumanns Dichterliebe ist meine große Liebe"

Musik-Laufplan
Am leuchtenden Sommermorgen (12)
aus: Dichterliebe, op. 48 (Liederzyklus für Singstimme und Klavier)
Länge: 02:37
Interpretation: Fritz Wunderlich (Tenor), Hubert Giesen (Klavier)
Komposition: Robert Schumann
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4775305
aus: Dichterliebe, op. 48 (Liederzyklus für Singstimme und Klavier)
Länge: 02:37
Interpretation: Fritz Wunderlich (Tenor), Hubert Giesen (Klavier)
Komposition: Robert Schumann
Label: Deutsche Grammophon
Best.-Nr: 4775305
Violin Sonata no. 2
Länge: 08:51
Interpretation: Tianwa Yang (Violine), Nicholas Rimmer (Klavier, Perkussion)
Komposition: George Antheil
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.559937
Länge: 08:51
Interpretation: Tianwa Yang (Violine), Nicholas Rimmer (Klavier, Perkussion)
Komposition: George Antheil
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.559937
1. Satz: Grave
aus: Sonate für Violine solo Nr. 2 a-Moll, BWV 1003
Länge: 04:01
Interpretation: Anner Bylsma (Violoncello piccolo)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: Sony Classical
aus: Sonate für Violine solo Nr. 2 a-Moll, BWV 1003
Länge: 04:01
Interpretation: Anner Bylsma (Violoncello piccolo)
Komposition: Johann Sebastian Bach
Label: Sony Classical
2. Satz: Malinconia. Poco lento
aus: Sonate für Violine solo a-Moll, op. 27 Nr. 2 (à Jacques Thibaud)
Länge: 03:13
Interpretation: Tianwa Yang (Violine)
Komposition: Eugène Ysaÿe
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.572995
aus: Sonate für Violine solo a-Moll, op. 27 Nr. 2 (à Jacques Thibaud)
Länge: 03:13
Interpretation: Tianwa Yang (Violine)
Komposition: Eugène Ysaÿe
Label: NAXOS
Best.-Nr: 8.572995
2. Satz: Adagio
aus: Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli C-Dur, D 956 (op. posth. 163)
Länge: 13:12
Interpretation: Isaac Stern (Violine), Alexander Schneider (Violine), Milton Katims (Viola), Paul Tortelier (Violoncello), Pablo Casals (Violoncello)
Komposition: Franz Schubert
Label: CBS
Best.-Nr: 61 043
aus: Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli C-Dur, D 956 (op. posth. 163)
Länge: 13:12
Interpretation: Isaac Stern (Violine), Alexander Schneider (Violine), Milton Katims (Viola), Paul Tortelier (Violoncello), Pablo Casals (Violoncello)
Komposition: Franz Schubert
Label: CBS
Best.-Nr: 61 043
Lullabye
Länge: 03:57
Interpretation: The King's Singers
Komposition: Billy Joel
Deutschlandradio-Mitschnitt vom 20.06.2004 aus der Marienkirche in Bergen/Rügen
Länge: 03:57
Interpretation: The King's Singers
Komposition: Billy Joel
Deutschlandradio-Mitschnitt vom 20.06.2004 aus der Marienkirche in Bergen/Rügen
50 ways to leave your lover
Länge: 03:35
Interpretation: Paul Simon
Komposition: Paul Simon
Label: Warner Bros. Records
Best.-Nr: 925591-2
Plattentitel: Still crazy after all these year
Länge: 03:35
Interpretation: Paul Simon
Komposition: Paul Simon
Label: Warner Bros. Records
Best.-Nr: 925591-2
Plattentitel: Still crazy after all these year
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