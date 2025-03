Region Belutschistan

Die Geiselnahme nach dem Zugüberfall in Pakistan ist beendet. (Arshad Butt/AP/dpa)

Das Militär teilte mit, man habe die Kontrolle über die Situation zurückgewonnen und über 300 Geiseln befreit. Bei den getöteten Soldaten habe es sich um als Geiseln genommene Passagiere gehandelt, die nicht im Dienst waren. Außerdem sei ein an der Befreiungsaktion beteiligter Soldat während des Einsatzes getötet worden.

Die Angreifer erklärten, gezielt Geiseln nach Beginn der Befreiungsaktion getötet zu haben. Dabei habe es sich ausschließlich um Soldaten gehandelt. Die Zivilisten seien freigelassen worden. Die Gruppierung hatte den Zug mit hunderten Menschen an Bord auf einer Strecke im zentralen Norden Pakistans in ihre Gewalt gebracht.

Verstärkt Angriffe auf Sicherheitskräfte

Die "Befreiungsarmee für Belutschistan" fordert eine Loslösung der im Südwesten liegenden Provinz von der Zentralregierung in Islamabad. Die Miliz verstärkte in den vergangenen Jahren ihre Angriffe auf Sicherheitskräfte und Bewohner benachbarter Provinzen. Im Jahr 2024 wurden in Pakistan laut Experten mehr als 1.600 Menschen bei Anschlägen getötet.

