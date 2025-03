Region Belutschistan

Die Geiselnahme nach dem Zugüberfall in Pakistan ist beendet. (Arshad Butt/AP/dpa)

Nach Angaben des Militärs sollen alle Angreifer getötet worden sein. Man habe die Kontrolle über die Situation zurückgewonnen und dringe nun in die Waggons vor, hieß es. Wie viele Tote es unter den Passagieren gibt, war zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatten sich die Angreifer mit rund 250 Passagieren verschanzt und mehrere von ihnen getötet. Einige Angreifer sollen Sprengstoffwesten getragen haben.

In der Region Baluchistan hatten die Separatisten gestern Gleise gesprengt und einen Zug mit hunderten Menschen an Bord in ihre Gewalt gebracht. Die sogenannte "Befreiungsarmee für Belutschistan" reklamierte die Tat für sich. Sie fordert eine Loslösung von der Zentralregierung in Islamabad.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.