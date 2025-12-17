Pressekonferenz zur Eröffnung des Gemeinsamen Drohnenabwehrzentrums, in der Mitte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Einrichtung ist bei der Bundespolizei angesiedelt. Vertreter der Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr und der Nachrichtendienste sollen dort Informationen austauschen und Einsätze koordinieren.

Nach Angaben der Bundesregierung haben Drohnensichtungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stark zugenommen - etwa an Flughäfen, Bundeswehr-Standorten und bei Energieversorgern. Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, man gehe davon aus, dass die Drohnen in großer Zahl auch von feindlichen Mächten eingesetzt würden.

