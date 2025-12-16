Demnach lag der Bruttoverdienst von Frauen bei rund 22 Euro 80 Euro pro Stunde und damit um rund 4 Euro 20 unter dem der Männer. Der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap ist in Ostdeutschland mit vier Prozent weiterhin deutlich kleiner als im Westen mit 17 Prozent. Grund für die Verdienstunterschiede ist unter anderem, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten und häufiger in schlechter bezahlten Berufen tätig sind.
Wenn man diese Faktoren herausrechnet, ergibt sich der bereinigte Gender Pay Gap. Demnach verdienen Frauen auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie pro Stunde sechs Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.