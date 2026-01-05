Anschlag in Berlin
Generalbundesanwalt soll Übernahme der Ermittlungen prüfen

Nach dem Anschlag auf das Stromnetz in Teilen der Bundeshauptstadt fordert die Berliner Innensenatorin, Spranger, vom Generalbundesanwalt, eine Übernahme der Ermittlungen zu prüfen.

    Goldfarbenes Schild an der Zufahrt mit dem Bundesadler und der Aufschrift "Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof"
    Nach Anschlag auf das Stromnetz in Berlin soll der Generalbundesanwalt Übernahme der Ermittlungen prüfen.
    Zugleich erklärte die SPD-Politikerin vor Journalisten, die Täter nähmen bewusst und wissentlich in Kauf, dass Menschen zu Schaden kämen. Deshalb könne hier nicht lediglich von Linksextremismus gesprochen werden, vielmehr stehe Linksterrorismus im Raum. Das dürfe sich die Gesellschaft nicht gefallen lassen, betonte die Innensenatorin.
    Seit Samstag sind in Teilen Berlins von den ursprünglich 45.000 noch immer 30.500 Haushalte und Betriebe ohne Strom.

    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.