CDU-Bundesparteitag

Linnemann erhielt von den Delegierten rund 90,5 Prozent der Stimmen. Als stellvertretende Generalsekretärin wurde die Bundestagsabgeordnete Stumpp im Amt bestätigt. Schatzmeisterin bleibt die Abgeordnete Hoppermann.Zuvor war der CDU-Vorsitzende Merz mit 91,2 Prozent wiedergewählt worden, rund eineinhalb Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Das Votum galt als Stimmungstest für die Arbeit des Kanzlers nach gut neun Monaten schwarz-roter Koalition.
Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.